28 dicembre 1993, così 26 anni fa Roberto Baggio conquistò il Pallone d'oro

Era il 28 dicembre 1993 quando Roberto Baggio vinceva il Pallone d'oro. E fu il penultimo italiano a conquistare l'ambito riconoscimento, il terzo della storia dopo Gianni Rivera nel 1969 e Paolo Rossi dopo la vittoria del Mondiale del 1982. Il quarto premio arrivò nel 2006 e fu consegnato a Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia iridata.

Ventisei anni fa esatti, dunque, una data che non si dimentica. Baggio, con 142 voti si piazzò davanti a Dennis Bergkamp e a Éric Cantona. In questo video l'annuncio dato in tv e poi la consegna del pallone d'oro all'ex codino direttamente dalle mani di Michael Platini.

A Baggio fu dato il riconoscimento dopo una fantastica stagione, quella 1992/93 che chiuse con 30 reti, 21 in campionato, 3 in Coppa Italia e 6 nelle coppe europee. Si fece amare non solo in Italia ma anche in Europa dove fece la differenza con i suoi gol in semifinale di Coppa Uefa contro il PSG di George Weah e nella finale di andata contro il Borussia Dortmund.

