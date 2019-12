Il Flamengo, detentore della Coppa Libertadores, è il primo finalista del Mondiale per club, che si concluderà sabato. I brasiliani hanno battuto per 3-1 i sauditi dell’Al Hilal di Riad e hanno acquisito il diritto a contendere il trofeo al vincitore della sfida che oggi (alle 18,30 italiane) metterà di fronte i messicani del Monterrey al Liverpool di Jurgen Klopp, campione d’Europa per club.

