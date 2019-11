Milan, Pioli dopo il ko: "In questo momento, la Juve è superiore"

«È mancato il risultato, abbiamo fatto una prestazione alla pari degli avversari, forse anche in più. Se non segni, la Juve può trovare la giocata, la prestazione c'è. La classifica non è da Milan, dobbiamo continuare a lavorare».

Così l’allenatore del Milan Pioli commenta la sconfitta dei rossoneri in casa della Juventus.

«Abbiamo fatto una gara con intensità - ha aggiunto - manca qualcosa in più in tante situazioni per vincere, abbiamo avuto le occasioni, dobbiamo vincere le partite. Adesso dobbiamo lavorare e crescere, vedo i miglioramenti anche nelle ultime prestazioni, contro Lazio e Juventus non siamo stati inferiori, dobbiamo capire che nelle partite tutti i palloni sono decisivi. Non credo che sia facile giocare con la Juventus. Un pareggio - ha concluso Pioli - ci avrebbe dato morale».

