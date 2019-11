Juventus, parla l'allenatore Sarri: "Ronaldo non sta benissimo"

«Cristiano Ronaldo? Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che fa. Anche oggi è sceso in campo anche se non in perfette condizioni e ha fatto di tutto. Deluso per la sostituzione? E’ una reazione umana».

Così Maurizio Sarri - allenatore della Juventus - commenta la sostituzione di CR7 e la delusione del portoghese che è andato via prima della fine della partita.

«Lo ringrazio - ha aggiunto il tecnico bianconero - se poi si arrabbia, sono cose normali. Penso che ci vuole tolleranza. Ci possono essere i cinque minuti di arrabbiatura, sarei preoccupato del contrario».

