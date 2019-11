Atalanta, Gasperini: "Abbiamo ancora qualche chance"

"Oggi c'erano le condizioni nel finale per vincere, poi è venuta fuori la nostra non prontezza ma non deve togliere nulla alla partita che abbiamo fatto. Abbiamo ancora qualche chance, guardiamo avanti". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio contro il Manchester City in Champions League.

"Sarei contento anche dell'Europa League per continuare a fare esperienza - ha aggiunto a Sky -. Ora non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincere contro la Dinamo e se vinceremo le chance aumenteranno. Ci siamo ancora, non siamo morti e ce la giochiamo ancora".

© Riproduzione riservata