2 novembre 2005, muore Ferruccio Valcareggi: 14 anni senza l’ex ct azzurro

Il 2 novembre è una data triste per il mondo del calcio perché esattamente 14 anni fa è morto a Firenze Ferruccio Valcareggi. Aveva 86 anni e il suo nome è ricordato soprattutto per la sua carriera da ct della Nazionale a partire dalla metà degli anni Sessanta.

Conquistò nel 1968 i campionati Europei battendo in finale la Jugoslavia, mentre nel 1970, in Messico, portò l'Italia in finale dopo la storica semifinale contro la Germania Ovest finita 4-3 ai supplementari.

Fu un grande Mondiale per gli azzurri, chiuso però con l’amaro in bocca per la finale persa nettamente contro il Brasile di Pelè e le polemiche per le scelte del tecnico che fece giocare Rivera solo per 7 minuti. Valcareggi restò ct fino ai Mondiali del 1974 in Germania finiti malamente con l’eliminazione al primo girone.

Esperienza anche con i club per Valcareggi che allenò il Verona, la Roma e la Fiorentina. Si ricorda meno per la carriera da calciatore con le maglie della Triestina, della Fiorentina, del Bologna, del Vicenza e della Lucchese.

