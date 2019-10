Oggi, 30 ottobre, è il compleanno di Maradona "re" di Napoli: la sua storia e le sue magie

Il 30 ottobre è una data importante per il mondo del calcio. Esattamente 59 anni fa è nato Diego Armando Maradona. Una leggenda del pallone, per molti il più grande di tutti i tempi (un titolo che si è sempre diviso con Pelè), la storia del calcio o più comunemente il "Pibe de oro".

Oggi è il suo compleanno e a Napoli è quasi un evento. Alla soglia dei 60 anni, Maradona calca ancora i campi di calcio anche se da allenatore, visto che siede sulla panchina del Gimnasia La Plata, nella Serie A argentina.

I tempi in cui trascinava la nazionale sudamericana o portava il Napoli alla vittoria dello scudetto sono lontani ma mai dimenticati. In questo video le sue magie e le testimonianze di chi ha giocato con lui come Giuseppe Bruscolotti o contro di lui come Roberto Baggio e il commento fatto anni fa da chi ne ha raccontato le prodezze come il mai dimenticato Candido Cannavò.

