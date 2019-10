Martinelli, il nuovo gioiello dell'Arsenal: prodezze a 18 anni

Nato il 18 giugno 2001, Gabriel Teodoro Martinelli Silva, noto semplicemente come Martinelli diventa in poco tempo il nuovo gioiello dell'Arsenal. In questo video un profilo sull'astro nascente.

Il giovane è noto per le sua sua versatilità, può giocare da centravanti oppure da ala. Ha iniziato la sua carriera nel 2010, giocando nel settore giovanile del Corinthians, in Brasile.

Lo scorso 2 luglio si è trasferito all'Arsenal con cui ha firmato un contratto a lungo termine, per una cifra vicina ai 7 milioni di sterline.

