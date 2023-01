Musica e danza per la nuova palestra della scuola Don Pino Puglisi a Bagheria

Inaugurata la palestra della scuola "Don Pino Puglisi" a Bagheria. Dalle 10.30, il dirigente scolastico Nunzio Speciale ha accolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria insieme ai loro docenti. Proprio a partire da quest'anno scolastico infatti è stato esteso agli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria l'insegnamento delle scienze motorie, tuttavia i piccoli studenti, fino ad ora, non avevano potuto utilizzare lo spazio.

La palestra, con la nuova intintolazione a Maria Montessori, torna fruibile agli alunni e alla comunità tutta dopo alcuni anni di inagibilità per infiltrazioni al soffitto. Lo scorso anno, appena insediatosi, il Ds Speciale ha subito preso a cuore la questione, iniziando una fitta comunicazione sinergica tra Consiglio d'Istituto, famiglie e territorio, rappresentato dall'Amministrazione Comunale. "Una riapertura che attesta la collaborazione tra il nostro Istituto e il Comune di Bagheria. Così la palestra è tornata ad essere disponibile e fruibile da parte di tutta la nostra Comunità scolastica e bagherese". Queste le parole del Dirigente scolastico volte a ringraziare il Comune di Bagheria per l'attenzione e la cura mostrate nel corso dei lavori di risistemazione.

Particolarmente significativo è il ripristino di questo spazio, dal momento che la scuola sorge in un quartiere considerato da sempre difficile e definito lo "Zen di Bagheria", ma che grazie al lavoro incessante del Ds e di tutto il personale scolastico si sta pian piano riappropriando della propria identità, variegata e non fatta solo di criminalità e disordini.

Nel corso della manifestazione si è esibito il coro scolastico e un gruppo di cheerleader della "Polisportiva Bonagia".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, il consigliere Antonella Elisa Insinga e, in rappresentanza della comunità scolastica, il presidente del Consiglio di Istituto, Valentina Pace, oltre a tutto il Consiglio di Istituto.

