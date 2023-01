Lipari, ad Acquacalda violenta mareggiata: onde di oltre 5 metri e incubo del mare in casa

A Lipari la borgata di Acquacalda flagellata da una violenta mareggiata. Le onde altissime di oltre cinque metri hanno invaso il lungomare. La strada ancora una volta è diventata impraticabile e una parte dell’abitato, soprattutto San Gaetano, è isolato. “Non si può circolare” dice la signora Giovanna Giuffrè.

Per gli abitanti si registra ancora una volta l’incubo di ritrovarsi con il mare in casa. “Urge la protezione dell’abitato” gridano gli isolani. La giunta guidata dal sindaco Riccardo Gullo ha avviato l’iter per la protezione, ma in passato si sono letteralmente buttati a mare oltre 2 milioni di euro per proteggere case e strada. Il mare a Lipari ha invaso anche la via Roma. Ma è tutto l’Arcipelago che ancora una volta quando Eolo soffia forte che si ritrova ancora una “sballottato” dai marosi.

© Riproduzione riservata