Alle 20,48 di sabato 11 dicembre 2021 un forte boato scuote Ravanusa. Una telecamera di videosorveglianza installata in una abitazione privata a circa 300 metri riprende il momento esatto della deflagrazione in via Trilussa nella zona della scuola elementare Don Bosco. L'esplosione è forte e scardina porte e finestre. Da lì a poco si scatenerà l'inferno con morti, feriti e dispersi.

