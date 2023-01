Viaggi, la "Dolce vita" in Sicilia: la rivista americana Elle promuove i tesori dell'Isola

La Sicilia è la meta del grande viaggio post-pandemia. È quanto sostiene l’edizione americana del magazine Elle che ha dedicato un articolo alla nostra Isola, con parecchi consigli di viaggio. “Tra storia, cibo, clima mite e ritmi lenti e rilassati – si legge sull’edizione americana di Elle – ha perfettamente senso che la Sicilia sia diventata la prossima meta in cui andare, soprattutto per quanti hanno pianificato il loro primo, grande viaggio post-pandemia”.

Un successo cui ha contribuito probabilmente anche l’exploit della serie “The White Lotus”, serie tv girata in Sicilia che ha incantato gli spettatori di ogni parte del mondo, grazie ai tesori a Palermo a Catania, da Taormina a Sciacca.

Spostandosi da un punto all’altro dell’isola, la rivista americana consiglia così alcuni luoghi da visitare. “Quest’isola – si legge – ha davvero qualcosa per tutti. È tutta una questione di Dolce Vita qui, e finché avrai un aperitivo in mano, nient’altro ti verrà in mente”.

La combinazione perfetta è arte, cultura, cibo, clima, paesaggi, natura. Da una punta all’altra dell’Isola, dalla Valle dei Templi a Taormina. E ancora Il viaggio di Elle fa tappa a Palermo, con una fermata alla chiesa di Santa Caterina. Imperdibile un passaggio a Sciacca “affascinante città costiera che si autodefinisce sede di alcuni dei migliori artigiani della città specializzati in artigianato locale”.

