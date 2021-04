Nel 2021 gli italiani preferirebbero viaggiare piuttosto che trovare il nuovo amore

Viaggiatori più ottimisti grazie ai vaccini. E vacanze prima priorità appena sarà passata la pandemia. Dopo più di un anno di restrizioni, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e si rafforzano speranza e desiderio di scoprire il mondo. A raccontarlo è la ricerca condotta da Booking.com, sito leader del settore, su oltre 28.000 viaggiatori in 28 Paesi e territori, per indagare sentimenti e speranze in fatto di viaggi, appena potremo tornare a farlo in sicurezza.

Così, racconta la ricerca, il 71% dei viaggiatori a livello mondiale (il 72% tra gli italiani) preferirebbe andare in vacanza nel 2021 piuttosto che trovare il vero amore. Il 66% darebbe la priorità ai viaggi rispetto al successo sul lavoro, preferendo una vacanza alla promozione. E l’obbiettivo potrebbe non essere lontano, se due terzi dei viaggiatori globali (66%) e 7 italiani su 10 (72%) nutrono già maggiori speranze di viaggiare nel 2021 grazie ai vaccini per il Covid-19. Per il 64% viaggiare è più importante ora rispetto a prima della pandemia.

Sei persone su dieci (61%) pensano che riusciranno ad andare in spiaggia entro l’estate 2021. Ma la prudenza permane: oltre la metà (59% e 57% tra gli italiani) non viaggerà all’estero fino a quando non sarà stata vaccinata (percentuale che sale al 68% tra gli over 55) e più della metà viaggerà solo nei paesi che hanno avviato piani vaccinali. ANSA

