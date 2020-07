Turismo, 13,5 milioni di vacanzieri a luglio: calo del 23%

Con le ultime partenze salgono a 13,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un calo del 23% rispetto allo scorso anno a causa delle incertezze, paure e difficoltà economiche.

E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè nell’ultimo week end del mese segnato dal primo bollino rosso della stagione. In altre parole - sottolinea la Coldiretti - quasi un italiano su quattro ha rinunciato a partire quest’anno a luglio.

Le vacanze 2020 registrano comunque una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali - continua la Coldiretti - per il desiderio di sostenere il turismo nazionale ma anche per i limiti e le incertezze ancora presenti per le mete estere più gettonate a partire dagli Stati Uniti ma anche all’interno dei confini europei. ITALPRESS

