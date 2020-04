Iniziativa di 180 travel blogger per rilanciare il turismo e per solidarietà

Dare un contributo concreto a chi combatte in prima linea l’emergenza COVID-19 e partecipare al rilancio del turismo italiano, in attesa di ricominciare a viaggiare. Nasce con questo duplice obiettivo l’iniziativa «Travel Blogger per l’Italia», alla quale hanno aderito 180 travel blogger provenienti da tutta Italia che si sono uniti per lanciare una raccolta fondi a favore di Emergency, per ispirare le proprie community a supportare chi è in difficoltà e chi lavora quotidianamente per migliorare la situazione attuale. Allo stesso tempo, ciascun travel blogger ha messo a disposizione la propria competenza nel raccontare vari luoghi dello Stivale, dando vita a una guida unica nel suo genere.

Chiunque parteciperà con una donazione alla raccolta fondi, attiva fino al 10 maggio al link dedicato sostieni.emergency.it/ travelbloggerperlitalia, riceverà «Destinazione Italia. 270+ idee per un viaggio lungo lo Stivale», una guida completa ed inedita dell’Italia, scritta in esclusiva dai blogger aderenti al progetto e pubblicata in formato eBook. Oltre 700 pagine per un viaggio attraverso le 20 regioni italiane, in 273 destinazioni: un’occasione per scoprire luoghi poco conosciuti, angoli nascosti e inesplorati del Belpaese generalmente non presenti nelle guide turistiche tradizionali, con l’intento di promuovere e rilanciare il settore turistico, tra i più colpiti dall'emergenza.

«Ci siamo uniti e abbiamo scritto una guida dedicata all'Italia nascosta, che racchiude i nostri suggerimenti, regione per regione, su alcuni dei posti più autentici e meno noti da visitare nel Belpaese: sono i luoghi della nostra identità e non vediamo l’ora di tornare ad abbracciarli - spiegano i travel blogger che hanno preso parte all'iniziativa -. Prima, però, c’è una cosa da fare: dobbiamo aiutare il nostro Paese a rimettersi in piedi, per sostenere l’Italia di oggi e riscoprire l’Italia del domani».

Per quanto riguarda la Sicilia, sono quattordici le destinazioni dell’Isola presenti nella guida, tra cui Piana degli Albanesi: il comune dell’entroterra palermitano, unico per le sue peculiarità etniche, culturali, religiose, storiche e ambientali, è raccontato da Simona Lo Nero (Spaghetti e Valigie); Paola Perfetti (The smARTraveller), invece, ci porta nella Grotta Mangiapane, la più grande tra le nove grotte del paleolitico superiore, note come Grotte di Scurati, a Custonaci, nel Trapanese.

Spostandoci verso la punta opposta della Sicilia, incontriamo l’Argimusco, il suggestivo altopiano che si trova nella provincia di Messina, al confine tra i Monti Nebrodi e i Peloritani. Ad accompagnarci tra le sue singolari rocce, di forme antropomorfe e zoomorfe, è Velia Ivaldi (Alla fine di un viaggio). Andrea Assenza (Happily on the road) poi ci svela la storia, i misteri e gli aneddoti legati al Castello di Donnafugata, la sontuosa dimora nobiliare che sorge nel Ragusano.

Tra gli altri blogger che hanno raccontato ulteriori luoghi meno conosciuti dell’isola troviamo Monica Nardella (Turista di Mestiere), Sara Izzi (The Lost Avocado), Chiara Falsaperla (Claire in Sicily), Linda Covino (The Visualler), Alessandra Cialone (Appunti di Consapevolezza) e Linda Fiumara (collaboratrice di Blog di Viaggi).

I fondi raccolti saranno gestiti direttamente da Emergency. La onlus ha messo a disposizione delle autorità sanitarie le proprie competenze di gestione dei malati in caso di epidemie maturate in Sierra Leone, nel 2014 e 2015, durante l’epidemia di Ebola. In particolare, ha attivato progetti su Milano, Bergamo e Brescia, contribuendo all'allestimento di nuovi ospedali e sta gestendo alcuni reparti di terapia intensiva. Inoltre, è in contatto con le autorità di altre regioni italiane per valutare le necessità di ulteriori interventi. È possibile seguire l’iniziativa sui social tramite l’hashtag #travelbloggerperlitalia.

