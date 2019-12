Capodanno, 6 milioni di italiani in partenza per vacanza

Capodanno è tempo di partenze: sono quasi sei milioni gli italiani che trascorreranno il Capodanno fuori casa, con un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti, secondo cui l’81% dei vacanzieri ha scelto mete nazionali.

Sul podio delle destinazioni salgono le città e le località d’arte con il 48%, seguite dalla montagna con il 38%: il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24% preferisce l’albergo: tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi.

"Nel tempo gli oltre 23 mila agriturismi italiani - ricorda Coldiretti - hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness".

Il budget stanziato "è di 434 euro per persona con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno". AGI

