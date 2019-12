La classifica delle città più belle d'Italia, gli esperti: ecco cosa vedere nel 2020

Natale tempo di vacanze, ma è anche tempo di bilanci anche sul fronte turismo. Gli esperti hanno provato a stilare classifiche dei luoghi più belli, dei più ricercati. Ci sono sorprese ma anche conferme. Roma, Venezia restano al top, la Sicilia è ben rappresentata.

Ma quali sono le città più belle d'Italia, quelle che hanno conquistato di più i turisti nel corso dell'ultimo anno?Trecento travel blogger interpellati da Travel365 hanno stilato una classifica tenendo conto di alcuni parametri e variabili tra cuitoria, arte e cultura, gastronomia, svago, divertimento, vivibilità.

LA CLASSIFICA SECONDO I TRAVEL BLOGGER. I travel blogger hanno stilato la top ten delle città più belle d'Italia A occupare la decima posizione è la città emiliana di Ferrara che ha ottenuto ottimi punteggi per quanto riguarda la storia e i servizi, meno per lo svago. A pari merito con Ferrara c’è anche Palermo, che ha ottenuto riconoscimenti soprattutto per la gastronomia e la storia, bocciata invece sui servizi. A seguire Mantova, premiata per la vivibilità, ma anche per la sua storia e il verde. Ex aequo in nona posizione c’è Lecce, premiata per i suoi vicoli storici, il centro barocco e la gastronomia.

Ottavo posto per Positano, lungo la Costiera Amalfitana, premiata in particolare per i suoi scenari mozzafiato oltre che per la gastronomia, e per Taormina, per la sua storia e il suo patrimonio archeologico.

In settima posizione c'è Erice, uno dei borghi più belli d’Italia e premiata per il suo centro storico medievale, a pari merito con Torino, che vince per svago, divertimento ma anche storia, arte e cultura.

Al sesto posto Siena e Napoli. La città toscana è stata premiata per cultura, storia e cucina, la città campana invece per la pizza, la storia, l'allegria, ma è bocciata per la vivibilità.

Quinta posizione per Matera, capitale della cultura, e per San Gimignano, in Toscana, patrimonio dell’Umanità situato nella Val d’Elsa e ricco di storia. Al quarto posto Milano e Verona. La prima è un città dinamica e moderna, la seconda ha ottenuto punteggi alti in tutte le categorie. Sul podio non ci sono grosse sorprese. Al terzo Firenze, al secondo Roma, al primo Venezia che secondo i travel blogger è la città più bella d'Italia.

LA CLASSIFICA DI SKYSCANNER. Anche Skyscanner, motore di ricerca internazionale di voli, ha stilato una classifica delle città più belle d’Italia del 2019, ma inserendo in classifica soprattutto borghi di campagna, luoghi di montagna e siti Unesco. Queste la top 20

1. Sarre – Valle d’Aosta

2. Fenestrelle – Piemonte

3. Apricale – Liguria

4. Moltrasio – Lombardia

5. Riva del Garda – Trentino-Alto Adige

6. Bassano del Grappa – Veneto

7. Gemona del Friuli – Friuli-Venezia Giulia

8. Fintanellato – Emilia-Romagna

9. Pienza – Toscana

10. Assisi – Umbria

11. Sirolo – Marche

12. Colledimezzo – Abruzzo

13. Sora – Lazio

14. Piano di Sorrento – Campania

15. Scapoli – Molise

16. Alberobello – Puglia

17. Maratea – Basilicata

18. Luzzi – Calabria

19. Leonforte – Sicilia

20. Alghero – Sardegna

COSA VISITARE NEL 2020. Ma se da un lato si fanno bilanci, dall'altro si programma già il 2020. Travel365, una sorta di enciclopedia dei viaggi on line, ha stilato la classifica delle città più belle d'Italia da visitare il prossimo anno, indicando anche il periodo ideale per poterlo fare. Ecco la top 15:

15. Bergamo, Lombardia (periodo primavera)

14. Mantova, Lombardia (periodo primavera)

13. Milano, Lombardia (periodo autunno)

12. Parma, Emilia Romagna (periodo primavera)

11. Trieste, Friuli (periodo primavera)

10. Ferrara, Emilia Romagna (periodo primavera)

9. Verona, Veneto (periodo inverno)

8. Palermo, Sicilia (periodo estate)

7. San Gimignano, Toscana (periodo primavera)

6. Siracusa, Sicilia (periodo estate)

5. Siena, Toscana (periodo estate)

4. Napoli, Campania (periodo estate)

3. Firenze, Toscana (periodo inverno)

2. Roma, Lazio (periodo primavera)

1. Venezia, Veneto (periodo inverno)

