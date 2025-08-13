Scoppia l'amore tra lo chef palermitano Filippo La Mantia e Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni: «Tutta Milano ne parla»

A Milano non si parla d’altro: lo chef siciliano Filippo La Mantia e Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, sono la nuova coppia che sta facendo chiacchierare l’intera città. I due sono stati avvistati più volte nei locali più esclusivi, sempre affiatati e complici, e secondo Affariitaliani.it la loro storia d’amore è ormai sulla bocca di tutti nel mondo della ristorazione e non solo.

La Mantia, nato a Palermo nel 1960, ama definirsi «oste e cuoco». La sua vita è stata tutt’altro che ordinaria: in gioventù fotoreporter, è stato ingiustamente in carcere, dove ha scoperto la passione per la cucina. La sua filosofia è unica: niente aglio e cipolla, sostituiti da pesti di agrumi, per una cucina siciliana fresca e profumata. Nel 2021 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro per aver cucinato durante la pandemia per i sanitari dell’Ospedale Niguarda.

Marina Di Guardo, nata a Novara nel 1961 ma di origini catanesi, ha un passato nel mondo della moda come indossatrice e vicedirettrice dello showroom Blumarine. Dal 2012 è scrittrice di thriller che affrontano temi come la violenza di genere. Madre di tre figlie - Chiara, Valentina e Francesca - dal matrimonio con Marco Ferragni, oggi gestisce la holding Sisterhood di Chiara.