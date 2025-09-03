Nuova truffa per rubare i dati, arriva via sms e allerta «WhatsApp non verificato»

Dopo una prima analisi ci si rende conto che il messaggio è una frode. Spesso si notano errori grammaticali e una grafica distorta nel nome dell’app. Indizi che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme ma che non sempre vengono riconosciuti dagli utenti.

«Il messaggio comunica che il vostro account è a rischio perché non verificato» scrive la Polizia, «e, per non avere successive limitazioni, chiede di cliccare su un link in cui dovrete inserire dati personali. Attenzione a questa truffa il cui unico scopo è rubare informazioni sensibili».

Un messaggio di testo, un comune sms, invita a cliccare su un link per sbloccare il proprio account WhatsApp, che non è "verificato". Circola negli ultimi giorni in Italia una nuova truffa, che vuole spingere gli utenti del servizio di messaggistica a visitare pagine web farlocche, il cui unico scopo è rubare informazioni personali. Lo comunica la Polizia di Stato tramite la propria pagina Facebook, mettendo in guardia gli italiani sul più recente tentativo degli hacker di portare a compimento attività malevoli.

Solo qualche giorno fa, era diventata frequente nel nostro Paese la truffa del contatto anonimo su WhatsApp. Il primo approccio è tramite una telefonata a cui segue la richiesta di chattare sul servizio di messaggistica. A questo punto, l’interlocutore invia alcune foto di una ragazza dai tratti orientali, che si è scoperto essere generate dall’IA, come se fossero le proprie, per instaurare un rapporto di scambio vicendevole. Non è chiaro il fine ma dietro l’operazione potrebbe esservi una truffa romantica, per una successiva richiesta di denaro, o l'ottenimento di nomi utente e password per la violazione degli account.