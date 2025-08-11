Problemi con Gpt-5, OpenAI ripubblica il modello precedente

Lanciato solo tre giorni fa, gli utenti di OpenAI hanno sollevato alcune critiche nei confronti del nuovo modello di intelligenza artificiale del gruppo, Gpt-5. Come risposta, l’azienda ha rimesso in circolo il modello precedente, Gpt-4o. Secondo quanto riporta il sito Engadget, alla base del malcontento risposte «troppo asciutte» e «coincise», meno profonde del predecessore.

«Come abbiamo detto, ci aspettavamo qualche imprevisto dato che stiamo implementando così tante novità contemporaneamente», ha scritto Altman in un post sul social X. «Abbiamo sicuramente sottovalutato quanto siano importanti per la gente alcune delle cose che apprezzano di Gpt-4o», ha proseguito il manager, «anche se Gpt-5 offre prestazioni migliori sotto molti aspetti».

In seguito a ciò, OpenAI ha deciso di permettere agli abbonati di ChatGpt di scegliere quale modello utilizzare tra gli ultimi due. L’idea della compagnia era invece quella di rendere Gpt-5 il predefinito per tutti. Lo stesso Altman, ha sottolineato che prima o poi Gpt-4o verrà ritirato, a favore di un uso principale e più ampio di Gpt-5, che integra già tutte le possibilità del precedente, insieme ad altre migliorie come diversi «toni» di risposta e l’opportunità di collegare app di terze parti per un assistente personalizzato.