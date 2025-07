La spettacolare immagine del «Jet Gigante» catturata dall’astronauta Ayers sulla Iss

Un fenomeno atmosferico raro e spettacolare è stato immortalato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): l’astronauta Nichole Ayers ha catturato la più nitida immagine mai registrata dallo spazio di un Gigantic Jet, un’enorme scarica elettrica che si estende da un temporale fino al confine con lo spazio.

La foto, scattata durante una delle orbite notturne della ISS, mostra con impressionante chiarezza questo tipo di “fulmine spaziale”, che si differenzia dai tradizionali lampi perché si sviluppa verso l’alto, attraversando la stratosfera fino quasi alla ionosfera.

In un post pubblicato su X (ex Twitter), Ayers ha commentato così l’esperienza: «Semplicemente. Wow. Stamattina, mentre sorvolavamo il Messico e gli Stati Uniti, ho catturato questo sprite. Gli sprite sono TLE (Eventi Luminosi Transitori), che si verificano al di sopra delle nuvole e sono innescati da intensa attività elettrica nei temporali sottostanti. Dalla nostra posizione sopra le nuvole abbiamo una visuale eccezionale, così gli scienziati possono usare queste immagini per comprendere meglio la formazione, le caratteristiche e la relazione dei TLE con i temporali».