Arriva Trump Mobile, la rete telefonica del tycoon

A presentare l’ultima iniziativa delle famiglia sono stati i due figli maggiori Donald Jr ed Eric alla Trump Tower di New York, come fu a settembre dell’anno scorso quando la famiglia annunciò il sostegno alla piattaforma di bitcoin World Liberty Financial, o quando, a poche ore dall’insediamento del presidente a gennaio fu lanciata la sua criptovaluta personale, $TRUMP. «Sarà un servizio per veri americani che cercano vero valore dai loro operatori di telefonia mobile», ha dichiarato Don jr che è anche vicepresidente esecutivo della Trump Organization. ’Trump Mobilè sarà virtuale, cioè si appoggerà alle reti controllate dai giganti delle telecomunicazioni Usa come Verizon, AT&T e T-Mobile e partirà da un costo di 47,45 dollari al mese, un chiaro omaggio al tycoon che è stato il 45esimo ed è 47esimo presidente degli Stati Uniti. Sarà attivo a partire da settembre ed entro la fine dell’anno sarà anche lanciato uno smartphone color oro, chiamato T1, al prezzo di 499 dollari. Il secondogenito del tycoon, Eric, ha sottolineato in un’intervista a Fox Business che i telefoni saranno prodotti negli Stati Uniti, senza specificare da quale azienda, e che il call center del servizio avrà sede a St. Louis, in Missouri.

Dopo i social media, le Bibbie, le sneakers e le critptovalute, Donald Trump è pronto ad un altro business che nessun altro presidente degli Stati Uniti ha mai intrapreso prima: la telefonia mobile. L’annuncio del nuovo affare del tycoon è arrivato nel giorno del decimo anniversario della sua discesa in politica, quasi a rimarcare che sulla linea sottile che separa le attività personali e il suo ruolo pubblico The Donald cammina benissimo. E anche in un momento in cui con il massiccio piano di dazi imposti a mezzo mondo il presidente sta cercando di incentivare la produzione di tecnologia, smartphone inclusi, negli Stati Uniti attaccando Apple che invece delocalizza.

Nel frattempo, mentre una giudice federale di Boston ha concesso una proroga fino al 23 giugno dell’ordinanza che ha bloccato il piano del presidente per vietare agli studenti stranieri di frequentare Harvard, continua la stretta sui migranti. Il tycoon ha infatti avvertito su Truth di voler intensificare gli arresti e le espulsioni non solo a Las Angeles ma anche da altri roccaforti democratiche, le cosiddette città santuario i cui rappresentanti sono stati torchiati la settimana scorsa dai repubblicani a Capitol Hill. «Dobbiamo ampliare gli sforzi per detenere e deportare i migranti illegali nelle maggiori città americane come Los Angeles, Chicago e New York, dove vivono in milioni e milioni senza documenti», ha minacciato il presidente prima di immergersi nel G7 in Canada accusando i suoi avversari di «usare gli illegali per allargare la loro base di elettori e imbrogliare al voto».

Trump ha poi chiesto agli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement di «fare tutto ciò che è in loro potere per raggiungere l’importantissimo obiettivo di realizzare il più grande programma di deportazioni di massa della storia», una delle sue promesse della campagna elettorale. La settimana scorsa Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca e principale architetto del pugno duro contro i migranti, ha dichiarato che il prossimo obiettivo sono 3.000 arresti al giorno più del triplo dei circa 650 effettuati nei primi cinque mesi del secondo mandato di Trump.