Nvidia all'opera per il primo «supercomputer» di Taiwan

Il capo di Nvidia, Jensen Huang, ha annunciato che sta lavorando al primo supercomputer di Taiwan basato sull'IA, in collaborazione con Foxconn, TSMC e lo stesso governo. L’annuncio arriva in occasione del Computex, evento che per quattro giorni richiamerà i big di computer e chip di tutto il mondo a Taiwan, la cui industria dei semiconduttori è cruciale per la costruzione di tutto quello che va dagli iPhone ai server di ChatGPT.

Il 2025 e il 2026, dicono gli esperti del settore, sraranno decisivi per passare dalla fase di sviluppo dell’IA alla sua piena utilizzazione.