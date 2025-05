Un Commodore 64 degli anni '80 è riuscito a dialogare con ChatGPT

Un vecchio computer Commodore 64 degli anni '80 è riuscito a dialogare con ChatGPT, intelligenza artificiale del terzo millennio. La dimostrazione è perfettamente riuscita nell’ambito della 11/a edizione di «LudiKastello» in corso nelle sale rinascimentali di Palazzo Vitelli a San Giacomo. Con giochi da tavolo, di ruolo, miniature e carte collezionabili.

«È stata una dimostrazione di collegamento ad internet tramite un vecchio C64 interfacciato via cavo alla rete» ha spiegato Fabio Antimi, tecnico informatico, attraverso una nota del Comune di Città di Castello. «Collegandosi al server Bbs di RetroCampus (associazione di appassionati di retrocomputing in Milano) - ha aggiunto - è possibile ricevere varie notizie, meteo ed altro a livello testuale. È presente anche la possibilità di interagire con ChatGPT, scrivendo da tastiera domande o richieste specifiche e l’intelligenza artificiale risponderà visualizzando su schermo le informazioni richieste, tutto questo in tempo reale». «Tramite un’interfaccia testuale in stile videotext (esempio, Televideo) si può accedere a vari servizi web come wikipedia, meteo, notizie ed anche ChatGPT, fornendo direttamente domande e richieste varie ottenendo poi tutti i risultati possibili direttamente in formato testo», concludono i rappresentanti dell’associazione «Peter Pan» che organizza l’appuntamento.