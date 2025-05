Video giochi. Debutta MotoGp, scatta la nuova stagione del mondiale su Pc e console

In sospeso tra sfumature arcade e simulazione per accontentare le esigenze degli utenti con un comparto grafico e sonoro in evoluzione con l’obiettivo di offrire maggior realismo e varietà. I videogiocatori appassionati della MotoGp su Pc e console possono iniziare a utilizzare i propri joypad. MotoGp 25 è infatti disponibile su Pc, via Steam ed Epic Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Parte così la sfida ai vari Marquez, Bagnaia, Quartararo ed altri attraverso tante stagioni e categorie fino alla scalata alla classe regina.

Le novità dell’edizione 2025

Il nuovo capitolo della serie, sviluppato e distribuito dalla software house italiana Milestone, punta a migliorare il lavoro svolto negli ultimi anni.

Le nuove modalità Race Off consentono agli appassionati di allenarsi come piloti reali in tre discipline uniche e molto diverse tra loro. Dal fuoristrada Flat Track, alle veloci Motard, fino alle agili Minibike. Con fisica e maneggevolezza diverse, queste moto saranno disponibili negli eventi standalone ma saranno anche una parte importante della rinnovata modalità carriera, in cui i giocatori potranno migliorare sia il proprio personaggio che le relazioni con gli altri piloti.