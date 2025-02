DeepSeek, il governo sudcoreano blocca l'app cinese

Il governo sudcoreano ha «sospeso temporaneamente» il servizio locale dell’app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek a causa dei timori legati alle pratiche di raccolta dei dati. La decisione è stata presa dalla Commissione per la protezione delle informazioni personali, che ha comunicato che il blocco è entrato in vigore alle 18:00 di sabato (10:00 in Italia). Il servizio sarà riattivato solo dopo che saranno apportati i necessari «miglioramenti e rimedi» per garantire la tutela della privacy in linea con le leggi locali di Seul.

La sospensione segue il divieto d’accesso a DeepSeek imposto da vari ministeri e agenzie governative, che hanno sollevato dubbi sulla gestione e archiviazione dei dati degli utenti. L’app, che ha suscitato interesse grazie al chatbot R1—capace di eguagliare le funzioni dei concorrenti occidentali a costi notevolmente inferiori—non è più disponibile per il download in Corea del Sud in attesa di una revisione complessiva delle sue procedure di gestione dei dati.