WindTre down: problemi anche per Iliad, Fastweb e Very Mobile

WindTre down in tutta Italia. Dalle 10 di questa mattina, malfunzionamenti sono stati segnalati in tutto il Paese, rendendo impossibile agli utenti accedere alla rete fissa e, in alcuni casi, anche a quella mobile.

WindTre down, le segnalazioni

Le maggiori segnalazioni dalle zone attorno alle grandi città: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli , Bari e Palermo. L'ultimo malfunzionamento di queste proporzioni risale a novembre dello scorso anno.

Iliad, Fastweb e Very Mobile, disservizi

Contemporaneamente anche Iliad, Fastweb e Very Mobile stanno riportando problemi, le reti sono in down lungo tutto lo stivale. Dall'azienda WindTre nessuna comunicazione, è probabile che, al momento, vi siano problemi alle antenne utilizzate da tutti gli operatori coinvolti.