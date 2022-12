Netflix, addio abbonamento insieme agli amici: dal 2023 finisce l'era della condivisione

Prima o poi doveva succedere, anche se gli appassionati volevano che questo non finisse mai. Netflix infatti ha deciso che bloccherà la condivisione delle password nei primi mesi del 2023. A confermare i rumors che si rincorrono da ottobre, è il co-ceo della piattaforma di streaming Ted Sarandos che ha parlato di "un’eccessiva diffusione" degli account condivisi e di taglio necessario nonostante i malumori degli utenti. In poche parole: non era più conveniente, dato che in molti casi ogni abbonamento era diviso in più persone, massimo in quattro.

Si tratta di una rivoluzione importante per la società. La sforbiciata potenzialmente interessa 100 milioni di iscritti che ad oggi condividono l’account con altri utenti: in Italia, si stima siano 3 milioni gli account con password condivisa).

Secondo il Wall Street Journal, Netflix starebbe però ancora valutando i rischi dell’operazione tra cui il calo vistoso degli utenti iscritti. Un problema non da poco in un mercato come quello dello streaming che sta diventando sempre più competitivo con vecchi rivali come Amazon Prime Video e Disney+ in crescita e nuove piattaforme tra cui Paramount+ e Peacock.

