WhatsApp: arrivano i messaggi che dopo la prima lettura si autodistruggono, le novità del 2023

Novità anche per il 2023 su Whatsapp. Tra queste c'è anche una modalità per rendere più sicuro l’invio dei messaggi di testo, permettendo al destinatario di leggerli una sola volta, per poi essere autodistrutti. Si tratterebbe di una modalità di scambio di messaggi più sicura, simile alla modalità View Once introdotta per lo scambio delle foto e dei video.

Su Instagram c'è un sistema che rende i video visibili per pochi secondi dopodichè scompaiono e si autodistruggono completamente dal telefono del destinatario. WhatsApp, adesso, vuole fare la stessa cosa per i messaggi di testo, in maniera tale che non possano rimanere tracce sul telefono dell’interlocutore.

Su WhatsApp, attualmente, si possono già eliminare i messaggi per tutti oppure di utilizzare quelli effimeri che si cancellano automaticamente dopo un certo intervallo di tempo. Gli sviluppatori hanno già pensato a come garantire la sicurezza dei messaggi inviati, facendo sì che tutti quelli che scompariranno alla prima visualizzazione non potranno essere soggetti a screenshot e neanche alla funzione "Inoltra". Al momento, non è stata stabilita una data per l’introduzione della nuova funzione, ma presumibilmente avverrà ad anno nuovo o nel corso del 2023, con i prossimi aggiornamenti dell’applicazione.

© Riproduzione riservata