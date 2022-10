Novità Netflix, al via la funzione "Trasferisci profilo" senza perdere la cronologia

I numerosissimi utenti di Netflix, società operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento, hanno la possibilità di trasferire il proprio profilo ad un nuovo account senza perdere impostazioni, consigli personalizzati, giochi e soprattutto la cronologia.

La nuova funzione, lanciata dopo un periodo di test sul quale hanno lavorato i creator di Netflix, è stata creata principalmente per contrastare il fenomeno, molto diffuso, della condivisione delle password tra gli utenti e, ovviamente, per incentivare l'attivazione di nuovi profili.

Secondo le ultime stime, infatti, il numero totale degli abbonati a Netflix sarebbe in discesa per la prima volta dall'inizio del 2022. Al momento ad accedere alla piattaforma attraverso account condivisi sarebbero circa 100 milioni di famiglie.

Il colosso della tv in streaming ha annunciato anche l'arrivo, dal prossimo mese di novembre di un abbonamento con pubblicità. "Base con pubblicità" è il nuovo piano di sottoscrizione più economico (5,49 euro al mese in Italia, disponibile dal 3 novembre) che includerà per la prima volta interruzioni pubblicitarie della durata di 15-30 secondi con una media di 4-5 minuti all’ora.

Il piano sarà lanciato in totale in dodici Paesi (Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Italia) e non comporterà nessun cambiamento per le altre forme di abbonamento. "Base con pubblicità" andrà ad aggiungersi ai già presenti "Base", "Standard" e "Premium", privi di pubblicità.

