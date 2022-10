Novità da Netflix, da novembre arriva anche l'abbonamento con pubblicità

Novità in arrivo per gli utenti di Netflix. Il colosso della tv in streaming annuncia l'arrivo, dal prossimo mese di novembre di un abbonamento con pubblicità. L'introduzione nel ventaglio dei piani a disposizione arriva da Greg Peters, Chief Operating Officer di Netflix.

"Base con pubblicità" è il nuovo piano di sottoscrizione più economico (5,49 euro al mese in Italia, disponibile dal 3 novembre alle 17) che includerà per la prima volta interruzioni pubblicitarie della durata di 15-30 secondi con una media di 4-5 minuti all’ora.

Il piano sarà lanciato in totale in dodici Paesi (Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Italia) e non comporterà nessun cambiamento per le altre forme di abbonamento. "Base con pubblicità" andrà ad aggiungersi ai già presenti "Base", "Standard" e "Premium", privi di pubblicità.

Nel primo trimestre del 2020 Netflix, anche grazie alla crisi causata dal Covid, ha raggiunto 182 milioni di utenti complessivi. Per la prima volta, nel 2022, ha invece subito una perdita significativa di utenti, che ha fatto crollare il titolo in borsa. Si stima che i 200.000 abbonati in meno siano dovuti alla decisione dell'azienda di sospendere il servizio in Russia, ma anche dalla forte concorrenza delle altre piattaforme, come Amazon Prime Video e Disney+.

