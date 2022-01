In due sul monopattino: Bolt ha studiato come impedirlo

Bolt, l’operatore europeo di monopattini elettrici, ha presentato un sistema di prevenzione delle corse in monopattino in due. Guidare un monopattino progettato per un solo utente con una persona in più è una causa frequente di incidenti. Molte città hanno regolamenti contro questo comportamento e la maggior parte degli operatori ha regole e condizioni contrattuali che vietano questa condotta non sicura. Bolt afferma ora di essere «il primo operatore ad aver progettato una funzionalità in-app volta a rilevare le corse a due e a scoraggiarle».

Dmitri Pivovarov, Vice President for Rentals, Bolt ha affermato: «Siamo più di un fornitore di micromobilità. Vogliamo essere partner per città e comunità. Per questo abbiamo deciso di affrontare le sfide di sicurezza più urgenti nel settore dei monopattini come le corse a due». Il sistema si basa sull'accelerometro integrato nel monopattino Bolt 4, inizialmente progettato per misurare la velocità di accelerazione. Gli ingegneri di Bolt utilizzano lo stesso hardware per rilevare improvvisi cambiamenti di massa, il che è un chiaro segno che ci sono più persone sul veicolo. Bolt attende un brevetto per questa caratteristica da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo.

