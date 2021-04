Yahoo Answers chiude, addio alla piattaforma che ha fatto la storia

Addio a Yahoo Answers. Il celebre sito di domande e risposte, chiuderà il prossimo 4 maggio, uno stop che segna un'epoca per molti. Era arrivato in Italia nel 2006, un anno dopo la nascita negli Usa e consentiva di porre domande agli utenti e ognuno otteneva un punteggio per le proprie risposte. Questo spingeva a navigare sul sito alla ricerca di nuovi quesiti a cui dare soluzione.

Nell'era dei social, adesso le domande vengono poste su Facebook e Twitter dove spesso si ottengono risposte più precise. Ma non solo, ci sono anche altri siti come lo stesso Wikipedia dove è possibile trovare risposte agli interrogativi. Yahoo Answers, che era riuscito a riunire anche 200 milioni di visitatori, saluta e ringrazia dopo un notevole calo delle visite.

Sarà possibile continuare a postare fino al 20 aprile mentre dal 4 maggio la piattaforma chiuderà i battenti e resterà per molti un piacevole ricordo.

