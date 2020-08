Gmail down, le mail con allegati non vengono inviate: ecco perché

Da stamattina Gmail non funziona. Il sistema non riesce ad inviare e a ricevere contenuti mail con allegati. Il server, lamentano gli utenti, è lento e mostra, a fine caricamento dei file, i seguenti messaggi: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate" o ancora "Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova".

Il disservizio è stato rilevato intorno alle 7 di questa mattina e sono migliaia le segnalazioni registrate da tutto il mondo su downdetector.com. Un problema, dunque, non solo per gli utenti italiani e non solo sui pc. Caricamento lento degli allegati e che non va a buin fine anche nella versione mobile. Ancora ignota la causa del disservizio.

