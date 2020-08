Uno sfondo diverso per ogni chat, WhatsApp si rinnova: in arrivo un aggiornamento per iPhone

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento anche per iPhone. Fra le novità previste quella di un multisfondo.

La nuova funzione non è ancora disponibile ma offrirà la possibilità di scegliere uno sfondo diverso per ogni chat. Un modo utile a molti per personalizzare le conversazioni.

Una vera e propria innovazione per WhatsApp che al momento offre come unica possibilità solo quella di impostare un solo sfondo per tutte le conversazioni.

Per impostare il multisfondo basterà aprire la sezione Personalizzazione presente nelle info della chat.

© Riproduzione riservata