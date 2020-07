Domotica, con il sistema integrato IFTTT il nuovo modo di organizzare la casa

Un cloud che connette le funzioni principali della domotica cablata By-me Plus e le Serie Civili connesse su tecnologia wireless. Si chiama IFTTT, dall'acronimo inglese If This Then That (“se accade questo allora fai succedere quello”), ed è una piattaforma che semplifica ulteriormente i servizi integrati per una casa a prova di click.

È un servizio gratuito di intercomunicazione tra dispositivi digitali, configurabile via web o tramite App per smartphone e tablet, capace di creare logiche automatiche e rendere la vita di tutti i giorni ancora più smart. E Vimar è partner di IFTTT. Funziona attraverso “applet” o ricette e non è necessario crearne di nuove ma si possono anche continuare ad utilizzare quelle già esistenti

In questo modo è lo stesso utente a creare la combinazione oppure può semplicemente "riciclare" un applet dalla biblioteca di IFTTT.

Su IFTTT sono già disponibili delle ricette/applet che consentono il controllo dell’accensione, della luminosità e del colore di un corpo illuminante; permettono di alzare, abbassare una tapparella; attivano determinati scenari; regolano il set point o la modalità della funzione clima.

In base alla localizzazione del telefono è possibile capire se si sta entrando o uscendo da un’area (definibile dall’utilizzatore) ed attivare qualcosa.

È anche possibile creare delle ricette/applet completamente nuove. E grazie al servizio Weather Underground (da utilizzare come condizione negli IF THIS), posso avere informazioni su previsioni meteo.

Tra le altre cose si può impostare IFTTT per fare in modo che il robot per le pulizie parta in automatico ogni volta che si esce di casa, collegando la gestione di una presa connessa a un’app di geolocalizzazione; si può mettere in connessione il vostro server di posta elettronica con un’app collegata alle telecamere di sicurezza, per ricevere una mail ogni volta che viene rilevato un movimento.

