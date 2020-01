WhatsApp down, problemi nell'invio di foto, video e note vocali: cosa accade

Disagi per gli utenti di Whatsapp. Da qualche minuto l'app di messaggistica instantanea ha rilevato un nuovo WhatsApp down con problemi nell'invio di foto, video e note vocali. A partire dalle 11,55 circa infatti gli utenti hanno inviato diverse segnalazioni.

Numerosi i post su Twitter con l’hashtag #whatsappdown. Al momento infatti per tutti gli utenti risulta impossibile inviare file multimediali e, come hanno sottolineato in tanti, non è la prima volta che accade.

Nell'ultima mezz'ora il sito DownDectetor ha registrato un picco di segnalazioni relative all'uso di WhatsApp, non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa occidentale, nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale.

