La scritta "from Facebook" su Instagram e Whatsapp, ecco il perché del nuovo logo

Un cambio di logo che nasconde una scelta di marketing. Avrete sicuramente notato come, sotto il simbolo di Whatsapp e di Instagram, sia comparso anche la traccia "from Facebook". In base all'app di riferimento, il nuovo logo cambia colore: verdino per l'app di messaggistica, viola e arancione per quella fotografica. Ma perché questa scelta da parte del social network di Mark Zuckenberg?

Secondo un'indagine svolta negli Stati Uniti, sono ancora pochi gli utenti a sapere che tutte e tre le app sono rami dello stesso social. Volontà di far chiarezza ,quindi da parte, di Facebook ma non solo. Negli scorsi mesi infatti Mark Zuckenberg aveva annunciato un cambio volto di Facebook, decidendo di marginalizzare il news feed per concentrare invece l'attenzione sulle interazioni fra gli utenti, sull'aspetto più "umano" del social.

Da qui quindi l'idea di creare un'unica piattaforma comunicativa che metta in connessione Facebook, Instagram e Whatsapp

