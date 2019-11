Robot-badanti e dispositivi per il sesso: quali sono le tecnologie del futuro

Le tecnologie del futuro? Sono soprattutto quelle destinate a una società che invecchia sempre più. Ci sono dunque i robot-badanti, o i surrogati sessuali, come è emerso nella seconda giornata del Festival del Futuro, a Veronafiere.

Ma ci sono anche le applicazioni che monitorano i parametri vitali così come i pasti o il numero di calorie che ingeriamo. "Ma - ha sottolineato Giuseppe Recchia, vicepresidente della Fondazione SmithKline - il 99% di queste tecnologie non hanno nessuna prova di efficacia scientifica. Oggi tuttavia ci sono nuove tecnologie che si basano sulla ricerca, ad esempio l'Apple iWatch 4, che contiene una app per identificare in modo precoce la fibrillazione atriale".

Odile Robotti, ad della società di consulenza e formazione Learning Edge, ricorda che "oggi si parla di 'età super adulta', che segue l'età adulta e precede la vecchiaia. Sempre più app e wearable technologies, dispositivi indossabili, si rivolgono ai bisogni degli young e middle-old: servono a migliorare la postura, rafforzare i muscoli e in sostanza continuare a fare quello che si faceva prima. Gli 'oldest old' con più di ottant'anni, hanno invece il desiderio di restare in casa propria nel modo più confortevole e sicuro possibile, e sempre più applicazioni lo fanno: ci sono

robot che fanno compagnia, che a noi con la nostra cultura mediterranea forse fa un po' impressione, la realtà virtuale utilizzata evita l'isolamento, e magari visitare virtualmente i nipoti".

Ma gli scenari sono ancora più vasti: "Grazie a un finanziamento della Regione Veneto - ricorda Paolo Fiorini dell'Università di Verona - stiamo sviluppando degli ausili per l'ambiente domestico, mobili in grado di modificare la propria forma ispirandosi agli origami: tavoli che si possono alzare e abbassare, un letto che può passare da posizione distesa a eretta. La tecnologia può rispondere a diversi bisogni, anche i surrogati sessuali, tramite la robotica, possono avere nel futuro uno sviluppo per il mercato degli anziani".

