Allarme finta FaceApp, infetta gli smartphone con un virus

Dopo l'onda di successo di FaceApp, l'applicazione per smartphone che tra le altre cose invecchia e ringiovanisce i volti, degli hacker ne hanno sviluppato una versione fake per infettare gli utenti con un adware chiamato MobiDash.

Una volta scaricata, l'app falsa simula un guasto e si disinstalla ma in realtà lascia nei dispositivi un virus che lancia sullo schermo pubblicità indesiderate.

A lanciare l'allarme i ricercatori di Kaspersky. "Le persone dietro MobiDash spesso nascondono i propri moduli adware dietro ad applicazioni e servizi noti. Ciò vuol dire che le attività delle versioni fake di FaceApp potrebbero intensificarsi, considerando che hanno colpito centinaia di utenti in due soli giorni. Raccomandiamo agli utenti di non scaricare applicazioni da fonti non ufficiali e di installare soluzioni di sicurezza sui propri dispositivi per evitare qualsiasi danno", commenta Igor Golovin, Security Researcher di Kaspersky.

Secondo i dati di Kaspersky, circa 500 utenti unici hanno riscontrato questo problema negli ultimi due giorni, mentre la prima rilevazione del modulo adware è datata 7 luglio. Sono stati identificate quasi 800 diverse modifiche ai moduli.

