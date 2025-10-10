Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Qualificazioni mondiali, azzurri attesi dall'Estonia per conservare il secondo posto nel girone

Qualificazioni mondiali, azzurri attesi dall'Estonia per conservare il secondo posto nel girone

Domani sera alle 20:45 la nazionale di Gattuso scenderà in campo a Tallinn. Gli unici dubbi da sciogliere sono sulle corsie esterne

di

Da (S-D Nicolo Cambiaghi, Riccardo Orsolini Gennaro Gattuso durante lultimo allenamento della Nazionale Italiana di Calcio a Coverciano in attesa della partita tra Italia ed Estonia per le qualificazioni dei Mondiali di Calcio nel 2026 Coverciano Firenze Italia , 10 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Ultimo giorno di allenamento stamani per gli azzurri a Coverciano, poi la partenza per Tallinn dove domani sera, alle 20:45, affronteranno l’Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì prossimo la sfida a Udine contro Israele). Buona parte della formazione sembra decisa, compreso il modulo 4-4-2 anche se nel corso della rifinitura il ct Rino Gattuso ha mischiato le carte e testato anche il 3-4-3.

I titolari s'annunciano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Dimarco terzini, Calafiori e Bastoni centrali, Barella e Tonali in mediana e Kean e Retegui in attacco. I nodi da sciogliere riguardano le corsie esterne: Orsolini, Raspadori e Cambiaso si candidano ma non vanno esclusi anche Spinazzola tornato in azzurro dopo due anni e il debuttante Cambiaghi. Tra i più in forma anche Cristante.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province