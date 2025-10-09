Torna la Targa Florio Classica: auto storiche e moderne da Palermo al Trapanese, e sulle Madonie

La Targa Florio Classica 2025, rievocazione storica di regolarità della gara automobilistica più antica del mondo, valida per il Campionato italiano grandi eventi per vetture storiche e moderne, si svolgerà in Sicilia dal 16 al 19 ottobre, organizzata da Automobile Club d’Italia e AC Palermo, col supporto della Regione. Saranno 147 gli equipaggi, quasi 230 i partecipanti.

La gara è stata presentata a Roma nella sede dell’Automobile Club d’Italia, alla presenza del commissario straordinario Aci, Tullio Del Sette, del sub-commissario Giovanni Tombolato, del presidente eletto Geronimo La Russa e del presidente dell’Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto.

La Targa Florio Classica - poco meno di 600 chilometri complessivi - si svilupperà su due tappe. La prima sarà di circa 293 chilometri, in direzione del Trapanese «Sulle Strade delle Saline» nella quale i concorrenti si muoveranno alla volta di Marsala, del suo suggestivo «Stagnone» e delle Cantine Florio; la seconda di 303,86 chilometri tra i tornanti delle Madonie, dove una prova speciale è stata intitolata in maniera permanente a Ninni Vaccarella, tre volte vincitore della Targa Florio e recentemente scomparso.