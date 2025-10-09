Spionaggio a Jacob, 3 anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. La procura federale aveva chiesto la radiazione.

Il fratello del velocista azzurro, tesserato Fidal, si era assunto l’intera responsabilità della vicenda e non c’erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma «l’estraneità di Filippo Tortu» all’azione «posta in essere nel suo presunto interesse».