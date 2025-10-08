Musetti fuori a Shanghai, a rischio le Atp Finals

Lorenzo Musetti saluta Shanghai e si complica la vita nella corsa alle Atp Finals di Torino. Negli ottavi del «Rolex Shanghai Masters», penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale di 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina, il carrarino cede per 6-4 6-2 a Felix Auger-Aliassime, numero 13 del mondo.

Una sconfitta che non solo costa a Musetti, numero 9 Atp, l’eliminazione dal torneo. In ballo c'è infatti il pass per Torino: il tennista toscano è al momento all’ottavo posto in classifica nella Race e prima di oggi aveva 630 punti di vantaggio sul canadese, decimo e primo tennista attualmente escluso alla luce dell’infortunio di Draper, nono, che rientrerà in campo solo nel 2026. Un successo di Musetti avrebbe di fatto chiuso i giochi, ora invece Auger-Aliassime è ritornato prepotentemente in corsa. Per il tennista azzurro sfuma anche la 20esima vittoria stagionale nei Masters 1000 (meglio solo Alcaraz con 21) e la chance di qualificarsi per la quarta volta per i quarti di finale in questa categoria di tornei nel 2025, la sesta in carriera.