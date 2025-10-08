C’è il Tenerife in Champions, serata di gala per Trapani

È tempo del mercoledì da... squalo. La Trapani Shark si prepara a vivere una serata storica. Alle 20.30, al Pala Shark, i granata ospitano la Laguna Tenerife nella prima giornata del Girone D della Basketball Champions League. È il debutto assoluto in Europa per una squadra trapanese di pallacanestro. Un traguardo storico che proietta Trapani nel panorama continentale, dove si misura subito con un club di grande tradizione. Per la formazione di coach Jasmin Repesa, l’appuntamento rappresenta il coronamento di un percorso iniziato con la promozione in Serie A e proseguito con il secondo posto in stagione regolare in massima serie. Ora l’ambizione è affermarsi anche oltre i confini nazionali. «Questa partita rappresenta una giornata speciale per tutti noi – spiega il tecnico croato –. Ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico straordinario. Solamente tutti insieme, quando si gioca contro un avversario così forte com’è Tenerife, si può aspettare un buon risultato».

E non è un avversario qualunque quello che si presenterà questa sera al PalaShark. Tenerife è una delle potenze consolidate della manifestazione: due volte campione della Champions League, nel 2017 e nel 2022, con una struttura societaria e tecnica di primissimo livello.