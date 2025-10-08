Basket, la Trapani Shark lotta ma cade nell'esordio in Champions League. Contro Tenerife è 78-84

Top scorer per Trapani Jordan Ford che ha chiuso con 16 punti, seguito da Allen con 14 (con 0 su 5 ai liberi). Per gli spagnoli 13 punti tutti decisivi di Doornekamp che con le sue triple ha deciso la partita nei momenti topici del match.

Sul -6 finale pesano i troppi liberi sbagliati dai granata che hanno chiuso con 5 su 13 dalla linea della carità (24 su 25 invece per Tenerife) ma i siciliani non hanno sfigurato nonostante un inizio in cui l’emozione l’ha fatta da padrone, dominando al rimbalzo (30 -23) ma inseguendo per tutta la partita. Bravi gli spagnoli a tenere bassi i ritmi impedendo a Trapani di giocare in velocità ed a colpire con buone percentuali da oltre l’arco.

La Trapani Shark perde al debutto il Basket Champions League contro la corazzata La Laguna Tenerife al termine di una partita combattuta, intensa, in cui gli spagnoli hanno fatto valere la maggiore esperienza e la maggiore profondità del roster.

Trapani Shark – La Laguna Tenerife 78-84

Trapani: Eboua, Cappelletti 6, Ford 16, Arcidiacono 2, Rossato 10, Alibegovic 10, Allen 14, Petrucelli 1, Sanogo 11, Hurt 8. All. Repesa

Tenerife: Kostadinov 2, Fernandez 11, Fitipaldo 12, Huertas 9, Scrubb 8, Sastre 2, Shermadini 9, Abromaitis 8, Giedraitis 4, Alderete, Guerra 6, Doornekamp 13. All. Vidorreta

Arbitri: Krejic, Poursanidis, Oliot

Parziali: 12-21; 26-20; 20-24; 20-19;

PRIMO QUARTO

È di Huertas il primo canestro della serata, gli Shark rispondono con Rossato che realizza i primi due punti della storia di Trapani in Europa e con Ford. L’intensità difensiva delle squadre tiene i punteggi bassi (6-9 al 5’) anche perché Alibegovic, nuovo capitano di Trapani, ha le polveri bagnate (0 su 4). Trapani paga l'emozione dle debutto in BCL e Repesa cambia il quintetto titolare con Allen che prova subito a suonare la carica (8-13) anche se le palle perse penalizzano i granata che non riescono a distendersi in transizione. Il parziale di 5-0 nell’ultimo giro di lancette manda gli spagnoli sul + 9 (12-21) con i granata che pagano lo 0 su 6 da oltre l’arco.

SECONDO QUARTO

Trapani prova a scrollarsi l’emozione e con un parziale di 7-0 nei primi due minuti firmato Ford, Allen e Sanogo si riporta sotto a -2 (19-21). Tenerife esce bene dal timeout con la tripla di Fitipaldo allo scadere dei 24” e replica il parziale di Trapani allontanandosi ancora sul +9 (21-30). Trapani comincia finalmente a colpire da oltre l’arco con Rossato (due volte) ed Allen tornando a -1 (34-35 al 17’). Nel finale Allen fallisce il piazzato sorpasso e Scubb firma il +3 con cui si va al riposo lungo (38-41). Trapani può recriminare sui troppi tiri liberi sbagliati (5 su 7) al contrario di Tenerife infallibile dalla lunetta (12 su 12).

TERZO QUARTO

Il parziale iniziale di 5-0 di Tenerife costringe Repesa al timeout dopo meno di un minuto: Alibegovic si sblocca dalla media segnando 6 punti consecutivi ma Abromatis colpisce ancora da oltre l’arco. La maggiore esperienza degli spagnoli mette Trapani in difficoltà (46-56 al 25’) con troppe palle perse dei siciliani che in attacco faticano. Trapani però ha un sussulto d’orgoglio e con il parziale di 7-0 risale a -3 (53-56) al 28’ dopo la tripla di Ford dall’angolo. La tripla di Doornekamp allo scadere dei 24” (con il fallo) gela il PalaShark ma la tripla di Allen riporta Trapani a -5 (58-63) prima dei 2 liberi allo scadere di Guerra che fissano il punteggio sul 58-65 all’ultimo intervallo.

QUARTO QUARTO

Trapani aumenta la pressione in difesa con Petrucelli che però spreca in attacco. Tenerife interrompe il digiuno dopo 3’ con Sastre, Allen colpisce da fuori, Tenerife continua ad essere infallibile dalla lunetta (19 su 19) e con la schiacciata di Shermadini si riporta a + 6 (65-71) al 34’. Allen continua a litigare con il ferro dalla lunetta (0 su 5 dalla linea della carità). La tripla di Doornekamp dall’angolo vale il +7 per gli spagnoli (67-74) al 36’ mentre Trapani perde Petrucelli per 5 falli. Sanogo da tre lascia qualche speranza ancora a Trapani (72-77) ma Ford fallisce la tripla del -2 e la successiva bomba in precario equilibrio di Doornekamp riporta Tenerife a +8 a 43” dal termine. Il tap-in di Alibegovic serve solo a fissare il punteggio finale sul 78-84. Vince con merito Tenerife ma Trapani si morde le mani soprattutto per la scarsa percentuale dalla lunetta.