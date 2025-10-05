Sinner si ritira a Shanghai: problemi muscolari alle gambe, caldo e umidità sotto accusa

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto il secondo perso, contro Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare.

Non è servito l’intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Il ritiro di Jannik è destinato a riaccendere la polemica sul torneo di Shanghai per il caldo e l’umidità soffocanti che hanno causato grosse difficoltà agli atleti.

«Perchè l’Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?», ha tuonato Holger Rune durante un medical time out dopo 31 minuti della partita poi vinta contro Ugo Humbert. Il danese era visibilmente provato. «Stavo davvero soffrendo», ha poi spiegato, «ma non è durato a lungo e sono migliorato, siamo europei, non siamo abituati a queste condizioni, e mi sono detto che sarebbe stato difficile anche per il mio avversario».