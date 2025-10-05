F1, capolavoro Mercedes nel Gp di Singapore: Russell vince, Ferrari giù dal podio

Capolavoro di George Russell nel Gran Premio di Singapore. Il pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole position, ha dominato la gara sul circuito di Marina Bay conquistando un successo netto e ricco di significato, due anni dopo l’occasione mancata nella stessa pista.
Alle sue spalle, la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris, autore di un finale aggressivo che gli ha permesso di salire sul podio davanti al compagno di squadra e leader del Mondiale Oscar Piastri.
Ottima la prova di Andrea Kimi Antonelli, quinto con l’altra Mercedes dopo un weekend costante e solido, che lo ha visto precedere entrambe le Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto, seguito da Lewis Hamilton. A completare la top ten Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz, oggi al volante della Williams.
Grande soddisfazione nelle parole del vincitore: «È davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un’opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione: venerdì era stata una giornata molto difficile, ma sabato in Q3 mi sono sentito molto meglio».
Un trionfo che rilancia la Mercedes e restituisce fiducia a Russell, protagonista di una gara impeccabile e di una vittoria che riapre anche le ambizioni del team anglo-tedesco in vista del finale di stagione. La McLaren festeggia il titolo costruttori, ma Max Verstappen ha rosicchiato qualche punto in classifica ai due piloti del team britannico, precedendoli al traguardo del Gp di Singapore. Il leader resta Oscar Piastri, oggi quarto, con 336 punti, seguito da Lando Norris (314), mentre l’olandese della Red Bull è a quota 273, davanti al vincitore di oggi, George Russell, con 327.
Caricamento commenti
Commenta la notizia