Shanghai, buona la prima per Sinner: battuto Altmaier

Debutto agevole per Jannik Sinner nel Rolex Shanghai Masters il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Reduce dal successo di Pechino, il tennista azzurro, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding (in realtà primo favorito dopo il forfait all’ultimo minuto di Carlos Alcaraz), dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 6-3. Ai sedicesimi di finale Sinner affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, oggi vincitore contro lo statunitense Jenson Brooksby con lo score di 6-1 1-6 6-1.

«Sono contento di aver vinto. Ogni avversario e ogni sfida sono differenti e difficili. Sapevo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Non ho avuto molto tempo per adattarmi alle condizioni di Shanghai. Spero da domani di alzare il livello del mio tennis. Sono molto felice di essere tornato qui». Così Jannik Sinner, dopo l’esordio vincente nel Rolex Shanghai Masters. «Qui c’è molto umido e si sente molto la fatica. Adesso devo recuperare le forze. I campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie», ha aggiunto l’azzurro.