MotoGp, Bezzecchi vola in Indonesia: pole e record della pista

L’italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) partirà in pole position nella gara Sprint di sabato(4 ottobre 2024) e nel Gran Premio di domenica dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Mandalika in Indonesia, mentre il campione del mondo spagnolo Marc Marquez (Ducati) ha ottenuto solo il 9 tempo. Bezzecchi ha battuto il record del giro e precede gli spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Marc Marquez (Ducati), incoronato per la settima volta campione del mondo MotoGP in Giappone la scorsa settimana, ha ottenuto solo il nono tempo a quasi un secondo da Bezzecchi.

L’altro pilota ufficiale Ducati, l’italiano Francesco Bagnaia, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e partirà dalla sedicesima posizione. Le Ducati, dominatrici in questa stagione, hanno mostrato un calo di prestazioni a Mandalika, piazzando solo una moto, quella di Aldeguer, tra le prime cinque. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è ottavo in griglia e il suo connazionale Johann Zarco (Honda-LCR) solo diciottesimo.